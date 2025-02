Grande BH amanhece com forte neblina nesta segunda (3/2)

A região ao norte da Grande Belo Horizonte amanheceu, nesta segunda-feira (3/2), com o céu coberto por neblina. Moradores de cidades na Região Metropolitana fizeram registros do momento nas redes sociais e contam que a neblina impossibilitava ver as vias.

“Perto da minha casa, quando acordei às 6 horas, tudo estava branco. Não dava pra ver nada, nem alguns metros à frente” disse um morador. Segundo ele, que mora no bairro São Benedito, em Santa Luzia, a região sempre tem forte nebulosidade. “Pelo menos, quando o sol apareceu, a neblina desapareceu na mesma hora”, comentou.

A BR-040, que liga a capital ao centro histórico mineiro, foi cenário da intensa neblina, que atrapalhou a visibilidade dos motoristas. “Vi a estrada sentido Ouro Preto toda branquinha. A Serra do Curral também, com uma coberta branca encobrindo”, finalizou o morador.

Segundo Claudemir de Azevedo, assessor técnico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno ocorreu pela junção das condições de alta umidade atmosférica e o resfriamento durante o período da madrugada e do início da manhã.

“As condições contribuíram para a formação da neblina em parte de Belo Horizonte”, explica o meteorologista.

A neblina nestas condições é incomum no verão. Segundo Claudemir, o fenômeno é mais comum no período de inverno, uma vez que o amanhecer conta com temperaturas mais baixas.

Conforme o órgão, a previsão é que Belo Horizonte comece a semana ainda sob efeito das tempestades que marcaram o sábado e o domingo. Nesta segunda, o céu deve seguir nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento.