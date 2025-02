Interdição na Pampulha: trecho da Av. Otacílio Negrão de Lima será fechado

Motoristas que trafegam pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, Região da Pampulha, podem se preparar para u desvio no cruzamento com a Alameda das Latânias. A partir do dia 10 de fevereiro, um trecho da via será interditado nos dois sentidos para obras da Copasa.

A previsão é de que os trabalhos durem 20 dias e, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os motoristas devem estar atentos às alterações no tráfego durante o período de interdição.

Para minimizar os impactos no trânsito, a BHTrans orienta que os veículos que vêm da Avenida Pedro I, no sentido Centro, sigam pela Avenida Antônio Carlos, depois pela Avenida Santa Rosa, retornando à Otacílio Negrão de Lima. Já os motoristas que estiverem na Otacílio Negrão de Lima deverão acessar a Avenida Santa Rosa para chegar à Avenida Antônio Carlos.

A intervenção faz parte de um projeto de modernização da rede de esgoto, com um investimento de R$ 13 milhões. A estrutura atual tem mais de 30 anos e será substituída em um trecho de 175 metros por um novo interceptor, com diâmetro ampliado para 1.800 milímetros.

Com as intervenções, segundo a Copasa, a capacidade de vazão do sistema pode chegar a 2 mil litros por segundo, reduzindo riscos de extravasamento e evitando que o esgoto atinja a Lagoa da Pampulha. Para reduzir impactos ambientais e no trânsito, será utilizado o Novo Método Austríaco de Tunelamento (NATM), tecnologia que permite a execução da obra com menor interferência na superfície.