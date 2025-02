Em dois dias, regionais de BH acumulam quase metade da chuva do mês

O mês de fevereiro mal começou, mas Belo Horizonte já viu a chuva atingir com força algumas regiões. De acordo com a Defesa Civil, até as 17h30 deste domingo (2/2), pelo menos três regionais já registravam quase metade do volume de precipitações esperado para todo o mês.

A Região Oeste lidera o acumulado de chuvas em Belo Horizonte, com 82mm registrados até agora — o que já representa 46,1% da média esperada para fevereiro, de 177,7mm. Só nas últimas horas, segundo a Defesa Civil, foram 44mm de chuva, mostrando que São Pedro tem sido generoso por ali.

Além da Região Oeste, Noroeste e Venda Nova também se destacam no ranking da chuva, acumulando mais de 40% da média climatológica do mês. Até o momento, foram 73,6mm na Noroeste e 73mm em Venda Nova. Já Centro-Sul e Barreiro seguem logo atrás, com 39,3% e 38,3% do volume esperado para fevereiro.

Por outro lado, o Norte e o Nordeste da capital ficaram um pouco esquecidos pelas nuvens carregadas. Com pouco mais de 20% da média acumulada até agora, essas áreas estão entre as menos atingidas pelas tempestades recentes.

Com o solo já encharcado após 20 dias de chuva em janeiro na capital mineira, os cuidados devem ser redobrados. Oito das nove regionais de BH estão sob risco de deslizamentos e desmoronamentos de terra até a próxima terça-feira (4/2). Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste, Barreiro, Centro-Sul e Nordeste estão sob risco forte, e a regional Norte, moderado.

Na lista de recomendações da Defesa Civil para este período, atenção para sinais de deslizamentos e rachaduras em muros, além de desabamentos, que já viraram um temor constante em algumas áreas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja o acumulado de chuvas das últimas horas:

Venda Nova: 44,2 mm (24,9%)

Oeste: 44 mm (24,8%)

Noroeste: 43,8 mm (24,6%)

Barreiro: 40,2 mm (22,6%)

Pampulha: 36,4 mm (20,5%)

Centro Sul: 28,8 mm (16,2%)

Leste: 24,4 mm (13,7%)

Nordeste: 16,2 mm (9,1%)

Norte: 13,6 mm (7,7%)



Veja o acumulado de chuvas até às 17h30 deste domingo (2/2):