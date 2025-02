Ação judicial pede ‘silêncio’ ao relógio de igreja matriz em Minas

Badaladas da discórdia. O município de Rio Espera, na Zona da Mata de Minas Gerais, vive uma situação considerada “absurda” por muitos moradores, principalmente os da comunidade católica. Uma ação ajuizada contra a Paróquia Nossa Senhora da Piedade e seu titular, o padre Jackson de Sousa Braga, obrigou o pároco a suspender o toque do relógio da Matriz Nossa Senhora da Piedade, localizada no Centro da cidade. A decisão judicial já motivou a campanha “SOS – Todos pelo funcionamento do relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade”.

A iniciativa contra a paróquia e o pároco teria partido de um morador incomodado com o barulho causado pelo relógio, que foi instalado na igreja em 1960. Uma audiência de conciliação entre as partes ocorreu no dia 30, no fórum de Conselheiro Lafaiete. Não houve entendimento e, desde então, cada um tem 15 dias para recorrer. Enquanto isso, o relógio da matriz está parado.

Abalado com a situação, padre Jackson prefere não falar sobre o assunto, mas divulgou nota na sexta-feira (31). “Uma das missões mais graves de um pároco é zelar pelo patrimônio da paróquia onde se encontra, e também respeitar as leis vigentes em estado democrático de direito. Tenho me esforçado para o fazer com zelo e determinação ao longo desses mais de quatro anos à frente dessa paróquia. (...) Dito isso, tenho que comunicar a todos que foi proposta ação judicial contra a paróquia e contra mim, devido ao toque do relógio da matriz, e, por isso, o mesmo ficará suspenso de funcionamento até o trâmite do juiz acontecer.”

Na nota, o padre explica ainda que, desde que se tornou pároco (14/10/2020), tem tentado conciliar o funcionamento do relógio às leis de silêncio. “Fiz inúmeras tentativas (a partir de 2021) com equipamentos para manter seu funcionamento diário e evitar seus badalos à noite e de madrugada.

A ação motivou a campanha "SOS – Todos pelo funcionamento do relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade" Divulgação

Contudo, ‘trata-se de um relógio centenário, com uma mecânica complexa, sendo um trabalho atípico com a mistura de digital, elétrica e mecânica; e apareceram conflitos no funcionamento, que se espera sanar’, conforme salientou a empresa que nos ajuda nessa empreitada. Ademais, o equipamento e as intervenções no relógio causaram-lhe danos e prejuízos que exigiram reparos, que até hoje não foram sanados completamente”.

Pedindo paciência a toda a comunidade, padre Jackson ressalta que sabe o tanto que a população quer ver sua história respeitada. “Porém, lembro-lhes da nossa obrigação de respeitar os direitos individuais, sem prejuízo dos coletivos, que estão prescritos na Constituição brasileira. Além disso, o clamor por justiça deve ser equilibrado com a misericórdia que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como sugestão, o padre propõe a doação de um equipamento sofisticado que permitira o funcionamento dos sinos do relógio durante o dia, sem que tocassem à noite. “No entanto, apesar dos esforços para conciliar as necessidades envolvidas, não foi possível alcançar uma solução satisfatória para ambas as partes. Diante disso, com os equipamentos atualmente disponíveis, o relógio será obrigado a ficar desligado e consequentemente abandonado na torre da matriz. Permaneço aberto ao diálogo e rogo as mais copiosas bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade sobre todos, e sobretudo, o discernimento necessário para todas as nossas decisões”.