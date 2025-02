Três pessoas da mesma família morrem afogadas em rio de Uberlândia

Uma avó, 56 anos, a filha, de 35, e o neto, de quatro anos, morreram afogados enquanto nadavam no Rio Araguari, em propriedade particular na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (2/2). De acordo com os registros, a criança foi a primeira a se afogar, e as duas mulheres perderam a vida ao tentar resgatá-la.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado no início da tarde por uma pessoa que alegava que as vítimas estavam em uma embarcação que virou, próximo à hidrelétrica Amador Aguiar II. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a correnteza estava forte e solicitaram que a hidrelétrica fechasse as comportas até que a família fosse encontrada.

Os três nadavam em uma propriedade particular, sem autorização de acesso. Segundo a investigação, a família entrou no rio pela margem e permaneceu por um tempo, até que a criança se afastou para uma área mais profunda. Ela começou a se afogar e a mãe tentou resgatá-la.

No entanto, a mulher também começou a se afogar. A avó tentou salvar ambos, mas também se afogou.

Os bombeiros iniciaram as buscas e encontraram, primeiramente, o corpo da avó, que estava aproximadamente 300 metros de onde foi vista pela última vez. O segundo corpo, o da criança, foi encontrado submerso.

A equipe dos bombeiros solicitou reforços e, quando a nova equipe chegou, o grupo montou uma estratégia semicircular de busca. Com o uso de materiais de mergulho, os militares encontraram o corpo da mãe da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local foi isolado e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou a ocorrência. Os corpos foram removidos pela Funerária Ângelo Cunha. A perícia da Polícia Civil (PCMG) não compareceu ao local.