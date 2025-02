PM apreende 118 tabletes de maconha e dá prejuízo de R$ 2 mi ao tráfico

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que começou no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Estrela do Oriente, zona oeste de Belo Horizonte, terminou com três prisões. Um jovem, de 19 anos, tinha em seu poder dois pinos de cocaína e um dichavador de maconha, além de não ser habilitado. A ação resultou ainda na apreensão de 118 tabletes de maconha, avaliados em R$ 2 milhões, e na prisão de dois outros suspeitos de tráfico, um de 35 anos e outro de 57.

Os patrulheiros faziam uma operação, com a participação da Rocca (Companhia de cães da PM), tendo determinado que o jovem parasse. Este se mostrou nervoso e, ao verificarem que ele não tinha habilitação, o revistaram e encontraram a droga.

Ao ser questionado, o jovem acabou confessando que sabia onde havia mais drogas, levando os patrulheiros até uma casa, no Bairro Industrial, no Barreiro de Cima. Lá, foram recebidos pelo dono da residência, um homem de 57 anos, que negou ter drogas em casa.

No entanto, o homem contou que tinha um inquilino, que era ligado ao tráfico de drogas. Os policiais usaram um cão farejador, que encontrou drogas em um cômodo que fica do lado de fora da casa. O local era utilizado pelo inquilino. Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Plantão.







