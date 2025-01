Homem é preso por tráfico de cocaína e maconha durante viagem de ônibus

Um homem foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado transportando cocaína, maconha e uma arma de fogo falsa em uma viagem de ônibus pela rodovia BR-381, na altura de Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (29/1).

A equipe de Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava a Operação Última Parada na rodovia quando, por volta de 00h30, abordou um ônibus de viagem que seguia de Belo Horizonte para Itabirinha de Mantena, a 213 quilômetros de distância do local.

Durante a ação, os militares iniciaram a identificação de todos os ocupantes do veículo, consultando os dados de cada um, e, nesse processo, abordaram o autor.

Segundo os policiais, o homem demonstrou nervosismo na abordagem. Os dados do suspeito foram consultados no sistema e os militares constataram que ele tinha histórico de prisões por tráfico de drogas.

Neste momento, os policiais verificaram o comprovante de bagagem do homem e a localizaram, encontrando 313 pinos de cocaína, 186 porções de maconha e um simulacro de arma de fogo, além de um telefone celular.

O homem foi preso e, junto com as drogas, a arma e o celular, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Ipatinga, que segue com as investigações.