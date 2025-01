Picape tenta desviar de carreta parada e deixa motorista preso às ferragens

Um motorista, de 37 anos, ficou preso às ferragens depois que uma picape tentou desviar de uma carreta parada e colidiu frontalmente com seu veículo. O acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (28/1), na rodovia MGC-135, entre os municípios de Mirabela e Nova Esperança, no Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o 7º Batalhão foi acionado após um chamado relatar um acidente com vítimas em estado grave e presas às ferragens, na altura do quilômetro 323 da rodovia.

Testemunhas contaram que uma carreta com um pneu furado estava parada na pista no sentido Nova Esperança. Nesse momento, uma picape Volkswagen Saveiro, conduzida por uma mulher de 37 anos, tentou desviar do veículo, mas colidiu contra a traseira do veículo e, em seguida, de frente com um HB20 que seguia no sentido oposto.

No segundo veículo estavam o motorista, também de 37 anos, e três passageiros, de 23, 41 e 51 anos. Segundo os bombeiros, ao chegarem ao local, a motorista da picape já havia sido retirada do veículo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebia atendimento.

O motorista do HB20 ficou preso às ferragens, sendo necessário o uso de equipamentos e técnicas de resgate antes de ele receber atendimento médico no local. Os passageiros do veículo foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Universitário de Montes Claros com ferimentos leves, enquanto o motorista recusou atendimento.

Já a motorista da Saveiro e um passageiro que a acompanhava apresentavam ferimentos mais graves. Ambos foram encaminhados conscientes à Santa Casa de Montes Claros pela equipe do Samu.

O perito de plantão da Polícia Civil (PCMG) também esteve no local para apurar as causas do acidente. Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar (PMMG) interditou a rodovia, que já foi liberada.