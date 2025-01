MG: cliente da Shopee recebe entregadora com laço no pênis

Uma vendedora, de 34 anos, denunciou um cliente, de 41, por importunação sexual, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (27/1). De acordo com ela, o homem, que é cadeirante, a teria recebido, nu e com um laço no pênis.





No boletim de ocorrência, a mulher, que é vendedora da Shopee, disse que foi ao endereço do homem para fazer a entrega. Bateu no portão e anunciou que tinha uma entrega para ele. O homem, então, teria aberto o portão.





A vendedora conta que estava de costas atualizando o aplicativo de entregas. Ao se virar, viu que “o homem estava totalmente nu, com um laço no órgão genital, que estava à mostra, ‘simbolizando um presente’”, descreve o boletim.





Ainda segundo a mulher, ela entregou o objeto rapidamente e, bastante constrangida, deu as costas. Foi fazer entrega em outra casa, na mesma rua. O cliente a chamou, mas ela não olhou para trás e ouviu quando o cliente fechou o portão.





Os policiais foram até a casa do suspeito. Ao avistar os militares pela janela da sala, pediu um minuto. Depois de alguns minutos, ele apareceu vestindo uma bermuda e tinha uma toalha por cima das pernas.





Ao ser questionado sobre os fatos, disse que escutou chamarem no portão e, na correria, saiu do jeito que estava para atender. Acrescentou que estava usando uma calcinha vermelha, que tentou guardá-la e se desculpar com a mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O 'cliente' foi conduzido à delegacia. A vendedora disse que conversou com um vizinho do cadeirante, que contou que o homem tem o costume de agir dessa maneira, mas a testemunha não foi localizada pelos policiais. A Polícia Militar (PM) informou que há um boletim de ocorrência em que uma outra mulher relata ter sido seguida pelo mesmo homem, que se masturbou dentro de um carro.