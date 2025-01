Resgatado corpo de menino de 10 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de Bryan Guilherme, de 10 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, quando caiu no Rio Lambari, em Nova Serrana (MG), foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (28/1).

Bryan estava com a família nadando no rio. Por volta de 14h30, ele desapareceu.

As buscas foram iniciadas ainda no mesmo dia. Bombeiros fizeram mergulhos autônomos e buscas de barco nas margens rio abaixo.

As buscas seguiram na segunda e hoje, quando, por volta de 9h, a equipe de buscas encontrou o corpo da criança em um remanso, preso em ramos de árvore, distante aproximadamente 800m do local do afogamento. Os familiares acompanharam as buscas. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais alerta para os riscos de afogamento. Quem for nadar em rios e lagoas deve usar colete salva vidas, principalmente em crianças. O cuidado prévio e contínuo pode evitar salvar vidas.