Motociclista atravessa MGC-135 e morre embaixo de caminhão

Um motociclista, de 48 anos, morreu depois de atravessar a rodovia MGC-135 e parar embaixo de um caminhão. O caso aconteceu no município de Bocaiúva, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (27/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o posto avançado do município foi acionado às 10h15 para atender uma vítima de colisão entre moto e caminhão, em uma área próxima à empresa Saga Medição.

Conforme o motorista do caminhão, de 35 anos, o veículo seguia no sentido Belo Horizonte quando bateu frontalmente com a motocicleta, que atravessava a via.

Com o impacto, a moto ficou presa abaixo da cabine do caminhão, próximo à roda dianteira esquerda. Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros encontrou o motociclista sem os sinais vitais aparentes, com ferimentos graves decorrentes da colisão.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e constatou o óbito no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o motorista não ficou ferido e a pista foi liberada.