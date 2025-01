MG: homem é preso com mais de 100 pinos de cocaína, revólver e dinheiro

Um homem, de 23 anos, foi preso com mais de 100 pinos de cocaína na noite dessa segunda-feira (27/1), em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma viatura realizava um patrulhamento pela rodovia LMG-801 quando os militares perceberam uma atividade suspeita de dois indivíduos em uma construção às margens da via, na altura do quilômetro 11.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram a pé para o interior do bairro. Uma perseguição se iniciou e um dos suspeitos foi localizado. Abordado, o jovem foi imobilizado e com ele foi encontrado um revólver de calibre .32, com seis munições intactas.

Os militares seguiram para buscas na casa do homem, onde encontraram 103 pinos de cocaína, uma balança de precisão, uma porção de maconha, além de R$ 1.935 em dinheiro vivo.

Já o outro suspeito não foi localizado pelas equipes policiais. O jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana, juntamente com os materiais apreendidos.