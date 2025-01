Vídeo: Temporal alaga ruas de Conselheiro Lafaiete

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As fortes chuvas que atingiram algumas cidades mineiras na tarde desta segunda-feira (27/1) deixaram as ruas de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, alagadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Centro do município debaixo d’água.

Em um vídeo, é possível ver que o acumulado cobriu o asfalto. Algumas motocicletas que estavam estacionadas em frente aos estabelecimentos foram encobertas pela água.

Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que não foi acionado para nenhuma ocorrência na região.

Aviso meteorológico

Conselheiro Lafaiete e outras 613 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa nesta segunda-feira (27/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até as 10h desta terça-feira (28).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Possibilidade de granizo

No meio da tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de queda de granizo na cidade. A mensagem foi enviada para aparelhos celulares de moradores por volta das 15h15. O comunicado pede que as pessoas se protejam e fiquem atentas a mais informações nas redes sociais do órgão.

Desde então já choveu forte e extremamente forte na capital mineira. Episódios de queda de pedras de gelo foram registrados na Região Oeste de BH. Além disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender sete ocorrências de queda de árvores. No Bairro Santa Inês, na Região Leste, uma árvore caiu e atingiu a rede elétrica. Com o impacto o espécime pegou fogo. Apesar disso, não houve feridos.

Situação semelhante foi registrada no Centro de BH, na Avenida Amazonas, os militares tiveram que remover uma árvore que caiu próximo ao Bar Coqueiros. Na queda, a planta quebrou algumas cadeiras e obstruiu a passagem de pedestres.

No Bairro Havaí, na Região Oeste, os militares foram acionados para resgatar uma pessoa que teria ficado ilhada dentro de seu carro na Avenida Henrique Badaró Portugal. Duas viaturas foram mobilizadas, mas antes que chegasse foram dispensadas pelo solicitante.

