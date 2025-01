Mineiros bombam em rede com vídeos sobre vida simples ‘na roça’

Em um cenário digital cada vez mais diversificado, a rede social Kwai tem se destacado junto ao público brasileiro. Uma das apostas da plataforma para 2025 é a dupla Os Meninos OFC. Diretamente de Minas Gerais e com quase 400 mil seguidores, Thiago de Abreu, de 25 anos, e Diogo Henrique Galizan, de 29, são um casal de agricultores que trabalham em uma fazenda de café, celebrando a simplicidade da vida rural por meio de vídeos leves e bem humorados.

Em entrevista ao Estado de Minas, eles explicam que a inspiração para os vídeos surgiu de outros casais LGBTQIAPN+, que também estão na rede social e publicam suas rotinas, utilizando o humor e a naturalidade como ferramentas principais.

Inicialmente, eles viralizaram em um momento de demonstração de afeto, que repercutiu muito positivamente na plataforma. Então, aproveitaram o espaço para compartilhar o trabalho na fazenda, as refeições, os pensamentos e os momentos de descontração. Atualmente, possuem ganhos econômicos com a atividade. “Conseguimos tirar uma renda extra com a monetização dos vídeos, o que nos ajuda muito”, conta Diogo.

A dupla destaca a importância de as pessoas se manterem autênticas e leais a si mesmas, porque muitas vezes a vergonha do julgamento e a comparação excessiva com as vidas exuberantes que consomem na internet é o que impede muitas pessoas de realizarem projetos como o dos Meninos OFC. “Há pessoas que têm vergonha de mostrar a realidade delas por serem simples, mas a gente tem que mostrar o que a gente é. A coisa mais linda na vida é a humildade”, diz Thiago.

O casal conta que a oportunidade rendeu muitas conquistas. “É gratificante! Aprendemos a nos soltar e recebemos muito carinho. Diariamente, recebemos cerca de 100 mensagens. Sempre tiramos um tempinho para interagir com quem nos acompanha, mas as vezes não dá para responder tudo", enfatiza Thiago.

"Tem muita coisa para a gente viver. Tem muita coisa boa para acontecer, basta se soltar e acreditar. A gente precisa fazer por nós e pela nossa família primeiro, sem se importar tanto com a opinião dos outros", complementa Diogo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata