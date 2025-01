Preso integrante de facção carioca do tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um traficante, ligado a uma facção carioca, está entre os três homens presos pela Grupo Tático Rodoviário, da 8ª Cia. do BPMRv, do CPRv (PMRv), no sábado (25/1), no bairro Dom Silvério, zona nordeste de Belo Horizonte, às margens do Anel Rodoviário.

Segundo os patrulheiros, os três seriam lideranças da distribuição de drogas na região nordeste de Belo Horizonte. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola .380, 40 munições .40, um carregador alongado com capacidade para 22 munições de .40, 4025 pinos de cocaína, 675 buchas de maconha, R$ 607,00 em dinheiro, três pedras de crack, dois celulares, um veículo apreendido, material para dolagem de entorpecente e uma balança digital.

Um trabalho da equipe de Inteligência do batalhão, o Grupo Tático Rodoviário (GTR), desencadeou operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços identificados como de armazenamento e estocagem de entorpecentes. Ocorrência encerrada na Delegacia de Polícia Civil.