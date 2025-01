Polícia aborda carro e encontra esquema de tráfico de drogas

Dois homens, de 25 anos, foram presos depois de uma abordagem policial em carro e a descoberta de um esquema de tráfico de drogas vindas do Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira (28/1). O caso aconteceu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma viatura realizava patrulhamento quando avistou e abordou um carro na Avenida Rio Solimões, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O condutor do veículo demonstrou nervosismo e fugiu com o carro, ignorando ordens de parada.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares iniciaram uma operação de cerco e bloqueio com outras viaturas do turno pela rodovia AMG-0150 e encontraram o veículo em estacionamento de supermercado. Perguntado, o suspeito não respondeu o motivo de ter fugido e disse que não ouviu as ordens de parada, mas afirmou que tinha material ilícito no carro.

Os policiais iniciaram buscas e encontraram 230 comprimidos de ecstasy, um tablete de maconha, um notebook, um envelope, um celular e R$ 300 em dinheiro vivo no porta-malas. O homem afirmou que a droga ecstasy teria sido adquirida via Correios. O envelope encontrado continha o endereço do remetente, uma mulher do Rio de Janeiro, e do destinatário, que não era o motorista do veículo.

A guarnição seguiu, então, ao endereço indicado no bairro vizinho, Bela Fama. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, ao chegarem à calçada da residência, encontraram uma atmosfera carregada com cheiro de substância ilícita.

A equipe foi atendida por um segundo homem, também de 25 anos, que segurava um cigarro de maconha. Ele confirmou que foi ele quem recebeu o pacote com ecstasy, mas que teria o feito para o primeiro homem abordado.

Segundo o segundo suspeito, ele sabia do conteúdo do pacote, que foi entregue ao primeiro homem às 17h. Na casa do homem, foram encontrados um tablete e quatro buchas de maconha, além de um celular e do cigarro que consumia.

De acordo com os policiais, o primeiro suspeito contou que comprou o pacote por R$ 3 mil e admitiu que venderia as drogas em festas na região, juntamente com o segundo homem, nos valores de R$ 30, R$ 50 e R$ 100. Os militares consultaram os nomes dos envolvidos e constataram que ambos têm passagens na polícia por tráfico e consumo de drogas desde 2019.

A ocorrência foi acompanhada pelo advogado dos dois homens. O veículo foi removido ao pátio do Detran e as substâncias foram encaminhadas à delegacia. As investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).