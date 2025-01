BH: bueiros entupidos provocam alagamento na Avenida Getúlio Vargas

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (27/1) causou transtornos e sujeira na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul. O entupimento de bueiros na esquina com a Rua Bernardo Guimarães provocou um rápido alagamento, dificultando a passagem de pedestres, que precisaram desviar da água misturada com esgoto.

No local, sacolas de lixo e outros resíduos flutuavam pela rua. Com duração de quase uma hora, a intensa precipitação fez o volume de água aumentar rapidamente. Até o momento, não há registro de interdições de vias na cidade.

No início da noite, a Defesa Civil revisou a previsão de chuva para Belo Horizonte, elevando o acumulado esperado até as 8h de terça-feira para até 80 milímetros, o dobro do previsto inicialmente. A cidade registrou episódios de granizo nesta noite.

O órgão também reforçou os alertas à população: evitar áreas propensas a alagamentos, não estacionar veículos e não buscar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Com o solo já encharcado pelas chuvas dos últimos dias, o risco de deslizamentos e desmoronamentos aumentou significativamente. Por isso, as regionais Centro-Sul e Leste estão em alerta geológico até o próximo domingo (3/2).