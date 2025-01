Vídeo: Chuva desta noite (27/1) deixa ruas alagadas no Buritis, em BH

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (27/1) causou alagamentos no Bairro Buritis, na Região Oeste da cidade. Vídeos nas redes sociais mostram a água barrenta descendo pela Rua Eli Seabra Filho e avançando até a Rua Henrique Badaró Portugal.

A força da correnteza transformou a pista de cooper da Rua Henrique Badaró Portugal, no Bairro Buritis, em um verdadeiro rio. Apesar disso, até o momento, a Defesa Civil de Belo Horizonte não relatou interdições de vias na região.

A tempestade no Bairro Buritis foi acompanhada de granizo. Ainda nesta segunda-feira, a Defesa Civil revisou a previsão de chuvas para Belo Horizonte, aumentando o volume esperado até as 8h de terça-feira para até 80 milímetros, o dobro do inicialmente previsto.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas com risco de alagamentos e desaconselha estacionar veículos ou buscar abrigo sob árvores, devido ao perigo de queda de galhos e descargas elétricas.

Com o solo saturado pelas chuvas dos últimos dias, o risco de deslizamentos e desmoronamentos cresceu. As regionais Centro-Sul e Leste estão em alerta de risco geológico até o próximo domingo (3/2).

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva