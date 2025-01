MG: cidades em situação de anormalidade crescem 21% em uma semana

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O número de municípios em situação de anormalidade em decorrência do período chuvoso atual em Minas Gerais aumentou 21% em uma semana, saindo de 10 na última segunda-feira (20/1), para 121, conforme boletim da Defesa Civil estadual divulgado hoje (27). De acordo com o documento, o número já é 19% maior do que o do período anterior, entre 2023 e 2024, que foi de 102 cidades.

A quantidade de desabrigados e desalojados em decorrência das fortes chuvas em Minas também aumentou. Danos humanos como esses são contabilizados pela Defesa Civil de Minas desde 27 de setembro de 2024, data considerada o começo do período chuvoso.

Ao todo, 26 pessoas morreram no estado durante o período de chuvas. A maioria das mortes foram em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra. Dez pessoas morreram em Ipatinga, três perderam a vida em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram um óbito cada.

Em uma semana, o número de desabrigados subiu de 417 para 421 e o de desalojados, de 3.535 para 3.551. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de desalojados é maior do que a do período anterior, entre 2023 e 2024, que foi de 2.833 até o final de março, assim como o número de desabrigados quando comparado ao anterior, que foi de 399.

Orientações

Durante uma ação conjunta entre as forças de segurança do estado, realizada nessa quinta (23), o porta-voz do CBMMG, tenente Henrique Barcellos, chamou a atenção para as medidas de prevenção durante as chuvas. De acordo com ele, a população deve se atentar aos riscos durante temporais e não devem tentar enfrentar as águas da chuva. Em caso de emergência, o recomendado é acionar as forças de segurança.

"A mensagem central para o cidadão hoje é não enfrentar as águas da chuva. Elas são muito perigosas. A gente sabe que a água batendo ali na canela do cidadão pode trazer uma força, gerar uma queda dele, uma sucção, além do risco da contaminação dessa água. Tomar também muito cuidado ao dirigir os veículos, não tentar atravessar a água da chuva se ela já tiver ali na altura do pneu do carro, da metade dessa roda, ela já pode flutuar esse veículo, perder estabilidade e gerar uma situação muito perigosa em relação à vida", disse o tenente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Lista de cidades de MG em situação de anormalidade

Brazópolis



Galiléia



Mendes Pimentel



Rochedo de Minas



Guaranésia



Uberaba



Tapira



Conselheiro Pena



Alfenas



Carlos Chagas



São José da Safira



São Geraldo do Baixio



Franciscópolis



Ouro Verde de Minas



Novo Oriente de Minas



Virgolândia



Curral de Dentro



Glaucilândia



Malacacheta



Sem-Peixe



Salinas



Capelinha



Dom Silvério



Conceição do Pará



Pequeri



Tocantis



Leopoldina



Antônio Carlos



Coronel Fabriciano



Santo Antônio do Aventureiro



Pedra Bonita



Bugre



Raul Soares



Carmo da Mata



Coroaci



Resplendor



Itambacuri



Campos Gerais



Nepomuceno



Caldas



Maripá de Minas



Rio Preto



Laranjal



Diogo de Vasconcelos



Água Boa



Recreio



Acaiaca



Areado



Campo Florido



Mirabela



Claro dos Poções



Pavão



Itabirinha



Guiricema



Argirita



Mantena



Ferros



São João do Manteninha



Barão de Monte Alto



Presidente Olegário



Cuparaque



Açucena



Espinosa



Ipatinga



Belo Oriente



Lassance



Visconde do Rio Branco



Santana do Paraíso



São Domingos do Prata



Francisco Sá



Goiabeira



Crucilândia



Juramento



Novo Cruzeiro



Serro



Piedade de Ponte Nova



Diamantina



Tumiritinga



Paracatu



Ibirité



Grão Mogol



José Gonçalves de Minas



Alvinópolis



Abaeté



Cachoeira do Pajéu



Caparaó



Jacinto



Rio Espera



Faria Lemos



Unaí



Timóteo



Capitão Andrade



Berilo



Carangola



Itaguara



Bonfinópolis de Minas



Nova Serrana



Frei Gaspar



Engenheiro Navarro



São João do Paraíso



Coluna



Cristália



Caraí



Alvorada de Minas



Monte Azul



Paula Cândido



Padre Paraíso



Rosário da Limeira



Machado



Divinópolis



Porteirinha



Brasília de MInas



Barra Longa



Cônego Marinho



Botumirim



Jordânia



Chapada do Norte



Poté



Iguatama



São João da Ponte



Águas Formosas

