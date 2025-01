Homem roçava margem de rio e encontra ossada humana no Norte de Minas

Uma ossada humana foi encontrada às margens do Rio São Francisco, na altura do município de Pirapora, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (27/1).

Segundo o 55º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, a equipe policial foi acionada depois que um homem, de 32 anos, realizava serviços de roçada na área, sentiu um forte odor e encontrou uma ossada humana.

De acordo com os militares, o corpo estava envolto em um colchão inflável, em avançado estado de decomposição. Segundo registros, a ossada estava com um pano entre os ossos da mandíbula e do maxilar, além de fios elétricos enrolados nos ossos do pescoço.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos iniciais no local, que estava isolado. Após a análise, a ossada foi recolhida pela funerária e enviada ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação da vítima e apuração das causas da morte.

O perito responsável não pôde afirmar se o caso se trata de homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A investigação segue com a Polícia Civil.