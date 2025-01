Mulher é suspeita de matar namorado com facada no pescoço

A discussão de um casal resultou na morte de um homem de 33 anos na Rua José Irineu dos Reis, no Bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (27/1), e a suspeita, namorada da vítima, de 36 anos, foi presa em flagrante. Ela teria usado uma faca para cometer o crime.





De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o corpo do homem foi encontrado caído e ensanguentado na calçada, coberto por um pano vermelho. A perícia da Polícia Civil (PCMG) constatou um ferimento no pescoço e recolheu a faca utilizada.





Inicialmente, a suspeita relatou que o namorado havia saído para comprar cigarros e foi encontrado morto na rua. No entanto, imagens de câmeras de segurança não corroboraram essa versão. Após ser confrontada, ela confessou que o golpe foi feito durante uma briga motivada por ciúmes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o casal discutiu e o homem teria agredido a autora, que, em legítima defesa, utilizou uma faca para atingi-lo no pescoço. Após o ocorrido, ela arrastou o corpo para fora do imóvel.





A autora foi encaminhada para atendimento médico devido a ferimentos superficiais e, em seguida, conduzida à delegacia. A perícia recolheu, além da faca, outros itens relacionados ao crime para análise.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio.