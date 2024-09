O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará a Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na próxima sexta-feira (6/7), data que marca seis anos do atentado à faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também estará presente.

Bolsonaro frequentemente se refere a essa data como seu "segundo aniversário", em alusão ao fato de ter sobrevivido ao ataque e se recuperado após receber os primeiros socorros na Santa Casa do município.

Durante sua visita a Juiz de Fora, o ex-presidente participará de um ato simbólico para lembrar o "aniversário" da facada, reforçando sua narrativa de superação do atentado. A agenda na cidade terá dois atos. O primeiro, às 12h, será uma motocarreata saindo da entrada da cidade, pela Zona Sul, em direção ao Centro.

Às 14h, está previsto um ato nas esquinas das ruas Batista de Oliveira e Halfeld, local onde Bolsonaro foi esfaqueado durante a corrida presidencial de 2018. Ao longo de toda a visita à cidade, o ex-presidente estará ao lado de Charlles Evangelista (PL), candidato apoiado por ele no pleito municipal deste ano.

Charlles figura em quarto nas pesquisas eleitorais deste ano, atrás de Júlio Delgado (MDB), Ione Barbosa (Avante) e Margarida Salomão (PT), que disputa a reeleição. O objetivo da vinda de Bolsonaro é fazer com que o eleitorado à direita passe a enxergar Charlles como o "herdeiro" do bolsonarismo na cidade.

Os votos do bolsonarismo em Juiz de Fora estão divididos entre Charlles — que figura entre 7% e 12% nas pesquisas — e Ione — que tem entre 17% e 20% — nas pesquisas publicadas até agora na cidade. Será a primeira vez que Bolsonaro vem a Juiz de Fora na data em que ocorreu a facada.

Visita a outras cidades mineiras

A agenda de Bolsonaro em Minas Gerais não se limita a Juiz de Fora. Na quinta-feira (5/9), o ex-presidente deve visitar Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A agenda ainda não foi confirmada pelo ex-presidente, mas ele deve participar de um evento ao lado de Fabia (PL), candidata do partido à prefeitura.

Ainda na quinta-feira, Bolsonaro estará em Belo Horizonte para participar de um comício ao lado do deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à prefeitura da capital mineira. O evento está programado para acontecer no Be Fly (antigo Chevrolet Hall), às 20h. Após o evento em Belo Horizonte, Bolsonaro seguirá para Contagem, também na Região Metropolitana, onde participará de um evento de campanha ao lado do deputado federal Cabo Junio Amaral (PL).