Banheiros autolimpantes serão instalados no centro de BH no próximo mês

Belo Horizonte contará com cinco novos banheiros públicos automatizados e autolimpantes, sendo que dois deles estão previstos para serem entregues no próximo mês. Todos serão instalados na região central da Cidade como parte do Programa Centro de Todo Mundo.





O contrato firmado com a empresa CleanSe, que será responsável pela locação, instalação, operação e manutenção dos banheiros públicos, prevê o pagamento de R$ R$87.500,00 mensais, totalizando R$ 1.050.000,00 por ano. Inicialmente, o acordo tem vigência de 12 meses, podendo ser estendido para até cinco anos.





“Disponibilizar esse tipo de equipamento para a cidade de forma gratuita, como a gente está fazendo, é um desafio grande. Já tivemos outros equipamentos e temos dificuldades na questão da limpeza, na manutenção e depredação. Buscamos uma alternativa que fosse capaz de resistir e resolver esses problemas pontuais”, explica o Secretário Adjunto de Política Urbana de Belo Horizonte, Pedro Maciel.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a implantação será feita em etapas, começando nos seguintes locais: Rua Aarão Reis, nº 234 e Rua Paulo de Frontin, altura do nº 17. Ainda no primeiro semestre, as outras três unidades serão instaladas na Rua Rio de Janeiro, 725 (Praça Sete), na Av. Olegário Maciel, 915 (Praça Raul Soares) e na Rua dos Tabaiares, 96 (Sapucaí).





“É muito importante a prefeitura qualificar os espaços públicos com equipamentos e serviços que tornem as nossas ruas cada vez mais atraentes, confortáveis e inclusivas para um uso intenso pela população. A demanda por sanitários, por exemplo, é muito elevada em todas as grandes cidades”, diz o arquiteto e urbanista, Sergio Myssior.

Maciel explica que a instalação de apenas cinco equipamentos está sendo feita em como um projeto piloto, podendo ser ampliado posteriormente. A entrega de dois banheiros antes do carnaval faz parte dos testes, uma vez que, durante o período, a busca por esses locais aumenta consideravelmente.





“Cinco banheiros não são suficientes para atender a cidade como um todo. Mas precisamos saber como a população vai se adaptar ao uso deles e, caso dê certo, não tenho dúvidas que a gente vai estudar a implantação em mais pontos da cidade”, afirma o secretário-adjunto.

Banheiro autolimpante





De acordo com a CleanSe, empresa especializada na construção, instalação e manutenção de banheiros inteligentes, os banheiros adquiridos pela PBH foram inspirados nos banheiros autolimpantes europeus e desenvolvidos com tecnologia 100% nacional.





Sergio teve a oportunidade de usar um modelo de banheiro autolimpante semelhante durante uma viagem à França. Segundo ele, a proposta é ideal para o uso intenso, como ocorrerá no centro de BH.





“Acredito que vai ser um equipamento extremamente utilizado e muito importante para garantir a qualidade de vida das pessoas que estão utilizando o espaço público. Lembrando que a região central é um ponto de convergência de diversas pessoas que vêm buscando trabalho, serviços, saúde, comércio, entre outros”, analisa Myssior.

Além de autolimpantes, eles também são antivandalismo, por serem fabricados com materiais resistentes, e sustentáveis. Após cada uso, o ciclo de limpeza é concluído em 15 segundos e utiliza apenas 2 litros de água, higienizando a superfície do vaso sanitário, lavando o piso com jatos e aromatizando o ambiente para o próximo usuário. Em caso de dano, as partes podem ser repostas rapidamente sem comprometer o funcionamento dos banheiros.





Cada unidade, composta por duas cabines, pode ser programada para funcionar em horários predeterminados e dispõe de sistema de áudio que possibilita a transmissão de instruções de uso e orientações gerais. A abertura das portas será feita por meio de botões, já os dispensers e a limpeza automática serão acionados por sensores.

A empresa também tem contratos firmados com as prefeituras de São José e Balneário Camboriú, ambas em Santa Catarina.





Direito de todos





A Lei municipal nº 10.407, de 12 de janeiro de 2012, que institui o Estatuto do Pedestre em Belo Horizonte, prevê o direito a instalações sanitárias de uso gratuito.





Segundo a PBH, atualmente, o Parque Municipal, que fica na área Central de BH, conta com três conjuntos de banheiros e 1 fraldário, totalizando 32 sanitários/mictórios. Já na região da Pampulha, são 10 banheiros, totalizando 34 sanitários/mictórios nos Parques Ecológico da Pampulha, Lagoa do Nado, Universitário, Brejinho e Dona Clara.





Outros 26 conjuntos de banheiros químicos são instalados durante os finais de semana por toda a cidade. No momento, o banheiro do baixio do Viaduto Santa Tereza está sendo revitalizado pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana. A prefeitura ressaltou ainda que os equipamentos públicos também possuem banheiros que podem ser utilizados pela população.





Sobre o vandalismo, problema recorrente na questão da manutenção de banheiros públicos, Myssior acredita que o poder público deve investir em programas de prevenção e correção, mas que não deixará de existir. Ele também explica que o fenômeno não pode inibir o poder público de oferecer bons equipamentos para a população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



“O fenômeno do vandalismo não é específico nem de Belo Horizonte, nem das cidades brasileiras, isso acontece no mundo inteiro. A gente precisa, é, aprender a lidar com isso. Se, porventura, ele sofrer algum tipo de dano, eu acho que faz parte da responsabilidade do Poder Público, não só consertar, mas também investir em campanha de educação cidadã”, afirma.