Policial penal é preso por ameaçar a ex-companheira com arma de fogo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou, na tarde desta terça-feira (28/1), a prisão preventiva de um policial penal de 33 anos em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O agente teria ameaçado de morte a ex-companheira, de 30 anos.

O caso ocorreu no dia 10 de janeiro. De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Sabará, responsável pelo inquérito, o policial penal teria enviado mensagens ameaçadoras à ex-companheira, acusando-a de ter relações sexuais com o atual namorado na frente da filha do casal.

Em seguida, ele se dirigiu à residência da vítima, onde teria feito as ameaças, destruído o celular dela durante uma discussão e ainda efetuado um disparo de arma de fogo. Por sua vez, a mulher registrou um boletim de ocorrência, no qual afirmou temer pela própria vida.

A delegada Joana Miraglia, então, cumpriu a prisão preventiva do suspeito, deferida pela Justiça. Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas, sendo uma delas de propriedade do Estado. O caso segue sob investigação.