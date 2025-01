Funcionário de supermercado tem R$ 52 mil levados em assalto; veja vídeo

Um assalto foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Governador Magalhães Pinto, uma das mais movimentadas em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (27/1). Dois homens em uma motocicleta roubaram R$ 52 mil pertencentes a um supermercado.

As imagens mostram o momento em que o funcionário do estabelecimento, ao transportar o malote de dinheiro em um carro branco, é abordado pelos criminosos. O garupa desce da moto, dispara contra o para-brisa do veículo e força o motorista a sair. Após a vítima abandonar o automóvel, o assaltante pega o dinheiro e foge com o comparsa na motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário estava a caminho de uma agência bancária para realizar o depósito do valor. A vítima não sofreu ferimentos e já está em casa. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o projétil encontrado no assoalho do carro para análise.

Suspeita de emboscada

A polícia acredita que os assaltantes possam ter recebido informações privilegiadas sobre o transporte do dinheiro, indicando premeditação no crime. Equipes seguem realizando buscas para localizar os envolvidos.

Como o nome do supermercado não foi divulgação, não há um posicionamento do estabelecimento.