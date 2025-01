‘Nunca imaginei viver essa situação’, diz passageiro de ônibus sequestrado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um dos passageiros do ônibus sequestrado por um homem, na manhã desta terça-feira (28/1), no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, conta o que aconteceu no momento da invasão.





"Havia cerca de 15 pessoas dentro do ônibus no momento do sequestro”, disse o vendedor Marcelo Júlio, de 37 anos, que trabalha no Centro de BH.





Ele contou que está em dia de folga e foi para BH resolver pequenas questões. "Resolvi tudo e, na volta pra casa, acontece isso. Nunca poderia imaginar viver uma situação dessa”.





De acordo com o vendedor, o sequestrador mandou que todos descessem do coletivo e que apenas o passageiro que dirigia o ônibus ficasse.





Depois de ser liberado, já do lado de fora do coletivo, o vendedor disse que resolveu acompanhar o desenrolar da história e seguiu o veículo até a Rua Quintino Bocaiúva.

Ver o filho

O homem de 36 anos ainda mantém um passageiro refém no ônibus na Rua Quintino Bocaiuva. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local e negociam com ele. O rapaz exige ver o filho, de 1 ano e 7 meses, e estaria indo em direção ao trabalho da ex-mulher.