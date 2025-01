Homem mantém refém dentro de ônibus na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 36 anos, mantém um passageiro refém em um ônibus na Rua Quintino Bocaiuva, no Bairro Pedra Azul, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (28/1). Informações preliminares são de que o suspeito é usuário de drogas e estaria revoltado com a ex-mulher.

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local e negociam com o homem. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência começou por volta de 10h30. O coletivo voltava do Centro de Belo Horizonte e, quando chegou ao Bairro Nacional, já em Contagem, o sequestrador mandou o motorista do coletivo descer. "Nesse momento, ele pegou um passageiro, apontando-lhe uma faca, e mandou que assumisse a direção", contou o coronel Flávio Godinho, comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM).

Em seguida, o homem foi indicando ao passageiro por onde ir. No caminho, bateu em um veículo Fiat Toro, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Já na Quintino Bocaiuva, atingiu um Ford Fiesta. Por volta das 13h, o refém está na parte da frente do coletivo, separado do sequestrador pela roleta, e conversa com os militares especializados em esse tipo de ocorrência.

O rapaz que sequestrou o ônibus exige ver o filho, de 1 ano e 7 meses. Inclusive, a informação é de que ele estaria indo em direção ao trabalho da ex-mulher. "Ele alega que tem tempo que não vê a criança", disse . O policial afirmou que os militares que atuam na negociação de rendição do homem já conseguiram se conectar com ele, mas ainda não é possível prever quando será o desfecho do caso.

O ônibus está parado na rua. A área está cercada. Várias viaturas da PM e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também dão apoio à ocorrência.

Uma equipe da Divisão Antissequestro, do Departamento de Operações Especiais (Deoesp), da Polícia Civil, também está no local. Os agentes são comandandos pela delegada Fabíola Oliveira.