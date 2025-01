Homem é preso em flagrante ao receber carga de lança-perfume

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quarenta frascos de lança-perfume, 27 tabletes de maconha, 37 comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha e nove papelotes de cocaína. Esse o total de drogas apreendidas, pela Polícia Militar, com um suspeito de tráfico, de 23 anos, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, na noite dessa segunda-feira (27/1).

A apreensão das drogas e a prisão ocorreram em um apartamento no Bairro Aldeia do Lago, após um trabalho de monitoramento de militares do 58ºBPM, que receberam denúncias sobre a chegada de um carregamento de lança-perfume em um condomínio da região.

Depois de confirmarem a informação, os militares realizaram a abordagem, flagrando o momento da entrega da carga. Após o flagrante, os policiais foram até o apartamento do homem, onde encontraram a maconha e a cocaína.

O suspeito de tráfico foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foi autuado. O material apreendido será encaminhado para exame laboratorial e pericial.