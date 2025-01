A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu cerca de 390 pés de maconha em fazenda no município de Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (20/1).





Segundo o Sargento Josué, da Delegacia de Polícia de Plantão de Ouro Preto, a Patrulha Rural de Itabirito recebeu denúncias sobre tráfico na Rua Fazenda Marzagão, em bairro homônimo da cidade. Chegando ao local, os militares encontraram um barraco em construção, cuja entrada possuía pés de planta semelhante à maconha.





Os militares começaram as buscas no terreno e encontraram outros pés da planta em meio a uma vegetação densa de mata aos fundos do terreno, acessado por uma trilha.





Segundo os militares que atenderam à ocorrência, o local possuía uma espécie de palafita, habitação construída sobre troncos ou pilares, pela qual os responsáveis poderiam ver a movimentação da rua, caso fossem abordados pela polícia.





O Sargento Josué também informou que dois suspeitos do crime de tráfico de drogas, responsáveis pela plantação, foram identificados. Até o momento, ninguém foi preso.





As investigações seguem com a Delegacia de Polícia de Plantão de Ouro Preto.