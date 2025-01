Homem tem 90% do corpo queimado em explosão de fábrica de fogos

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido durante uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na zona rural de Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta sexta-feira (31/1). Ele sofreu queimaduras de segundo grau em 90% do corpo e estava inconsciente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 14h em um pavilhão destinado à fabricação de balada, componente utilizado na produção de fogos.

A vítima foi inicialmente socorrida por brigadistas da fábrica e levada à Santa Casa de Santo Antônio do Monte, na mesma região.

Devido à gravidade dos ferimentos, a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Oeste/Centro) realizou a transferência do homem para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis. Ele foi transportado inconsciente pela Unidade de Suporte Avançado (USA) de Lagoa da Prata.

Incêndio e investigação das causas

O incêndio provocado pela explosão foi inicialmente combatido por brigadistas do local. O Corpo de Bombeiros informou que a fábrica possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.