Homem tem parte do corpo esmagada ao ser atingido por laje que caiu em MG

Um homem, que não teve a idade confirmada, teve parte do corpo esmagada após ser atingido pela queda de uma laje de concreto em uma obra de construção civil em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (31/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador retirava o concreto velho da parede da casa quando houve o desabamento, causando o esmagamento parcial da vítima. Ele foi encontrado consciente pelos militares, com ferimentos nas pernas e relatando dificuldade para respirar devido a uma pancada na região da coluna.

A vítima foi estabilizada no local com a ajuda da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia