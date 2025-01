Vídeo: acidente complica trânsito próximo ao BH Shopping

Um acidente ocorrido na BR-040, próximo ao Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH, deixou o trânsito lento na MGC-356, no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31/1). O congestionamento atingiu imediações do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e outras localidades.

Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram trânsito carregado, inclusive, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Ponteio Lar Shopping.

Segundo a BHTrans, o acidente refletiu em congestionamento na Raja Gabáglia, entre o trevo da Avenida Barão Homem de Melo.

O reflexo também afetou os motoristas que saem do Vila da Serra, em Nova Lima, no sentido Centro de BH.

A reportagem procurou a BHTrans e a Polícia Militar (PMMG) para saber detalhes sobre o acidente, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.