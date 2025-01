Chuva em BH: Defesa Civil alerta população para reforçar cuidados

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico até a próxima terça-feira (4/2). Em meio à situação de emergência, a prefeitura da capital (PBH), por meio do subsecretário de Proteção e Defesa Civil, pede que a população se mantenha atenta aos avisos emitidos pelo órgão e aos sinais construtivos de imóveis e estruturas como muros, postes e árvores.

Segundo a pasta, oito das nove regionais estão sob alerta. Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste, Barreiro, Centro-Sul e Nordeste estão sob risco forte. Já a região Norte, está em aviso moderado.

Durante o aviso, o órgão municipal recomenda que a população se atente ao grau de saturação do solo e a sinais construtivos e tenha cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso algum dos sinais seja observado, as pessoas devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.

“A Defesa Civil mantém o monitoramento 24 horas das condições do tempo na cidade. Acompanhe os alertas que são emitidos por meio do @defesacivilbh. Esteja atento! Por isso é importante que as pessoas não permaneçam em áreas que estejam em áreas que estejam em risco geológico, não tentem atravessar áreas que estejam sob riscos de inundações”, afirma o subsecretário de Proteção e Defesa Civil,

Waldir Figueiredo.

Durante as condições adversas causadas pelas chuvas, a Defesa Civil orienta que a população tome alguns cuidados e redobre a atenção. Uma das orientações é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

Outro cuidado recomendado pelo órgão municipal é não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximas a córregos. Além disso, por causa da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores. É necessário ainda atenção especial para áreas de encostas e morros.

Caso veja cabos elétricos rompidos, não se aproxime deles e ligue imediatamente para a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, também entre em contato, de forma imediata, com a Defesa Civil. Se ocorrer tempestade com raios, não permaneça em áreas abertas nem use aparelhos eletrônicos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X e Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes: