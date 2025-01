Vai chover neste fim de semana em BH? Confira previsão do tempo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As chuvas fortes devem predominar sobre todo o estado durante este fim de semana. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é que o sábado seja de céu nublado com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem ter máximas de até 31ºC e mínimas de 16ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas vigentes ainda favorecem o tempo instável com pancadas fortes em parte de Minas Gerais. Isso é causado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A previsão é que os volumes de chuva mais intensos sejam registrados nas cidades do Sul, Oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

A ZCAS, conforme o Inmet, é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. O fenômeno acontece entre o fim da primavera e o verão, por isso, entre novembro e fevereiro, com a formação do corredor de nuvens há registro de grandes volumes de chuva.

Na capital, em todo o mês de janeiro, o instituto registrou 20 dias com precipitações. Por isso, oito das nove regiões da cidade estão sob alerta para risco geológico até terça-feira (4/2), segundo a Defesa Civil da capital. Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste, Barreiro, Centro-Sul e Nordeste estão sob risco forte e a regional Norte, moderado.

Durante o aviso, o órgão municipal recomenda que a população se atente ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e tenha cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso algum dos sinais seja observado, as pessoas devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana em BH:

Sábado (1º/2): Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 16ºC.

Domingo (2/2): Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 18ºC.

Segunda-feira (3/2): Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 18ºC.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Minas Gerais:

Sábado (1º/2): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 36ºC e mínima de 16ºC.

Domingo (2/2): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste e Central Mineira. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 36ºC e mínima de 19ºC.