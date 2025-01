MG: contador é preso suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um contador de Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) nessa quinta-feira (30/1) em Uberlândia (MG), investigado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e integração à organização criminosa.

O contador foi investigado no bojo da Operação Anthill, deflagrada pela FICCO/MG em 19 de novembro do ano passado, com o objetivo de dar cumprimento a 31 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão e bloqueio de aproximadamente R$ 150 milhões.

As investigações apontaram que havia indícios de que o investigado, atuando na condição de contador, teria auxiliado a organização criminosa na constituição de empresas de fachada para lavagem de dinheiro do tráfico, além de ter facilitado a utilização de contas bancárias de terceiros para transferência de valores de origem ilícita e ainda ter tentado obstruir as investigações oferecendo vantagem indevida.

Ele ofereceu R$ 25 mil para que outro investigado não mencionasse seu envolvimento na empreitada criminosa. O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba em 30 de janeiro deste ano, sendo cumprido pela FICCO/MG. Ele foi preso e levado para a Unidade Prisional de Uberlândia.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas Polícias Militar, Civil e Penal, e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

