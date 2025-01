Carnaval BH: entrega das credenciais a ambulantes será em novo endereço

A entrega das credenciais para os ambulantes que pretendem trabalhar nos blocos de carnaval em Belo Horizonte será feita em novo endereço. Inicialmente, a retirada seria no Mercado da Lagoinha, no bairro de mesmo nome, na Região Noroeste. Agora, os vendedores que tiveram o cadastro confirmado, devem comparecer ao Expominas, localizado na Avenida Amazonas, 6.200, na Gameleira, Região Oeste.

A data de atendimento aos profissionais que comercializarão bebidas e adereços carnavalescos durante a folia também foi alterada. O prazo para retirar a credencial será de 11 a 15 de fevereiro, das 8h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a mudança vai proporcionar mais conforto aos candidatos, que terão atendimento em ambiente climatizado, sem exposição à rua. O local também é de fácil acesso, próximo à estação de metrô Gameleira, com paradas de ônibus nas imediações e uma área dedicada para embarque e desembarque de veículos. A expectativa é entregar 2,8 mil credenciais por dia, com 40 profissionais operando.

Vale lembrar que, para receber o documento, o ambulante deve apresentar identidade original com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. Na ocasião, acontecerá um breve treinamento e serão distribuídas as credenciais nominais para cada pessoa. As dúvidas sobre todo o processo de cadastramento e credenciamento podem ser enviadas para o site da Prefeitura de Belo Horizonte.

De acordo com a prefeitura, o certificado dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de Blocos de Rua entre 15 de fevereiro e 9 de março – período oficial da folia na capital.

O órgão municipal ainda alerta para as regras que devem ser seguidas: proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos; a vedação de comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro; e a permanência da dispersão após o término dos desfiles dos blocos de rua.