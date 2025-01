Vídeo: bombeiros capturam capivara em estacionamento de supermercado

Uma capivara apareceu em um lugar inusitado em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas Gerais: ela foi encontrada no estacionamento de um supermercado. Militares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foram acionados para fazer a captura do animal na manhã desta sexta-feira (31/1).

A capivara estava no pátio do estacionamento, na Avenida Dr. Artur Ribeiro Guimarães. O local é uma via movimentada do Bairro Jardim Noronha e liga às regiões do Centro, São João e Colinas de Santa Bárbara.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bombeiros usaram equipamentos de captura animal, entre eles a caixa de transporte onde a capivara foi colocada. Eles a levaram para a margem do Rio Sapucaí, onde ela foi solta.

(Nayara Andery/ Especial para o EM.)