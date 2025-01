Carnaval BH: bloco Então, Brilha! promove festa neste sábado (1º/2)

O bloco Então, Brilha! surgiu na Rua Guaicurus, em frente ao Hotel Brilhante, no Centro de BH, há 15 anos. Para celebrar o aniversário, o grupo decidiu realizar uma edição especial do tradicional Baile do Brilho, que, em 2025, acontece embaixo do Viaduto Santa Tereza, às 14h deste sábado (1º/2).

A bateria promete esquentar o cortejo. Também vai haver espaço para participações especiais na programação deste sábado: DJ Shock, da DJ Naroca e dos Blocos Suor Tropical e Swing Safado. Além disso, vão ser anunciadas as canções finalistas do concurso “Magia Tropical”, com uma delas sendo selecionada para o repertório do bloco.

O evento é totalmente gratuito, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), da Fundação Municipal de Cultura (FMC) e do Centro de Referência das Culturas Urbanas.

Já no carnaval, o bloco se concentra entre as ruas São Paulo e Curitiba, no Centro de Belo Horizonte, e toma o protagonismo já na madrugada do sábado de carnaval, com cerca de 100 mil foliões, em média, a cada ano. Neste ano, o Então, Brilha! toma as ruas em 1º de março.

Serviço

Baile do Brilho | 15 anos do Então, Brilha!

Sábado (1º/2), das 14h às 22h, debaixo do Viaduto Santa Tereza

Entrada gratuita

Classificação: livre

Programação

14h - DJ Shock

15h - Suor Tropical

16h - Resultado do concurso “Magia Tropical”

17h30 - Show da banda do “Então, Brilha!” (com participação da bateria)

19h - DJ Naroca

20h - Swing Safado