Carnaval 2025: Baianas Ozadas sai às ruas para defender o respeito à mulher

“Mulher, você gera o mundo: mais respeito, mais amor” é o tema do bloco Baianas Ozadas para o carnaval de 2025, enredo que será apresentado neste sábado (1º/2), das 9h às 15h, no Mister Rock, com entrada franca.



O bloco vai lançar “Mais respeito, mais amor”, música-tema composta por Geo Ozado, nas vozes de Lizza Freitas e Mirela Saad.

Geo explica que o Baianas optou por uma temática diferente este ano. “Desde 2013, apresentamos temas associados à Bahia. Posso dizer que nossa missão é reproduzir em BH o microcosmo do carnaval de Salvador, musical e culturalmente. Temos repertório pautado no cancioneiro baiano e, pela primeira vez, não estamos homenageando artista ou grupo da Bahia”, afirma.



O bloco sairá às ruas em defesa da mulher, “temática um pouco mais ampla, contemporânea e urgente”, diz Geo. “Isso do ponto de vista da valorização do papel dela na sociedade. Sobretudo, do respeito, em defesa dos direitos, contra as diversas violências que elas sofrem – não só assédio, mas violência doméstica e sexual. Infelizmente, Minas Gerais vem sendo o segundo estado com o maior número de feminicídios do país”, lamenta.

Protocolo antimachismo





O bloco conta com a ajuda da consultora Maíra Fernandes. “Ela é uma referência técnica, especialista no assunto, estará conosco no carnaval para desenvolver diversas ações, a começar pela campanha que vamos soltar agora nas redes sociais.”



De acordo com ele, “o Baianas está criando um protocolo interno para mulheres que se sentirem desconfortáveis dentro do bloco em alguma questão ou alguma abordagem que não condiz. Trazemos para o carnaval um grande alerta com a música 'Mais respeito, mais amor'.”



O fundador do bloco defende a necessidade de lutar por novo pensamento e mudanças de comportamento salutares para a sociedade. “É um compromisso que o carnaval deve ter. É assombroso ver, a cada ano, acontecimentos e fatos tão tristes.”

40 anos de axé

Neste sábado, além da canção de Geo, o bloco lembrará clássicos do axé. Em 2025, comemoram-se os 40 anos do gênero musical. “Vamos reverenciar este movimento tão importante”, diz o compositor.



O músico destaca que o bloco mineiro também reverencia a ancestralidade, por isso o evento de amanhã se chama “Odoyá, BH”.



“O sábado será especial, porque nada melhor que lançar temática tão importante na véspera do Dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. Afinal, ela é a grande mãe”, conclui.



“ODOYÁ, BH!”

Bloco Baianas Ozadas lança o tema do carnaval 2025. Sábado (1º/2), das 9h às 15h, no Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado). Entrada franca, com retirada de ingressos no site www.baianasozadas.com.br

OUTRAS ATRAÇÕES

• Dia de Iemanjá



Organizada pelo Afoxé Bandarerê, Nzo Jindanji Kuna Nkosi e Ngoma Produções, será realizada, neste domingo (2/2), a 12ª edição do Presente Ecológico de Iemanjá. O evento começa às 13h, onde fica o monumento à Rainha do Mar, na Lagoa da Pampulha. Organizadores propõem o

diálogo entre espiritualidade, sustentabilidade e valorização da cultura afro-brasileira. Explicam que se trata da etapa final de rituais realizados nos terreiros de candomblé, representando a devolução simbólica às águas da energia utilizada durante as práticas religiosas, como ato de renovação e equilíbrio espiritual.





• Salada e Fulô



No domingo (2/2), tem ensaio aberto dos blocos Salada de Frutas e Tá Caindo Fulô em BH, com entrada gratuita. O Salada entra em cena às 11h, na Avenida Professor Mário Werneck, 515, Buritis, para celebrar a diversidade cultural com pop, brega, funk e axé music. O Tá Caindo inicia os trabalhos às 14h, na Rua Edson, 396, Bairro União. Valorizando a negritude e as tradições de matriz africana, o bloco se bate pela preservação ambiental, combate ao racismo e repúdio à intolerância religiosa.