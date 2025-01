BH tem 42 espetáculos de teatro com ingressos a R$ 25 neste fim de semana

Mestre da dissimulação. Manipulador e traiçoeiro. Cruel e maldito. Esse é Iago, personagem-chave do clássico shakespeariano “Otelo” e um dos vilões mais complexos e maquiavélicos da dramaturgia.



Ao longo da trama, ele engana quase todos ao seu redor, apresentando-se como leal, enquanto, nos bastidores, prepara a ruína do general mouro Otelo. Iago planta provas falsas para convencer o militar de uma suposta traição da esposa e explora as inseguranças de Otelo, até levá-lo a assassinar a mulher.



“Se tem alguém que se aproxima dessa figura atualmente, é Elon Musk, que dissimula e manipula narrativas, criando um ambiente altamente polarizado”, afirma o ator, diretor e dramaturgo Eduardo Moreira. A comparação se dá com o homem mais rico do mundo, que, na posse de Donald Trump, no último 20 de janeiro, fez um gesto semelhante à saudação nazista.



Moreira assina a direção de “Iago – O elogio da vingança”, monólogo estrelado por Renato Millani, que será apresentado nesta sexta-feira (31/1), na Sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes. A peça é um dos destaques deste fim de semana da 50ª Campanha de Popularização do Teatro e Dança, que contará com 42 espetáculos, somente de hoje a domingo (a programação completa está disponível no site).



“SIMPLES E POTENTE”

“É uma peça simples, mas muito potente. Nosso foco é o Iago e sua conexão com o mundo contemporâneo, marcado pelo ódio, pela polarização e pela manipulação”, comenta Moreira, que também estará em cartaz hoje e amanhã, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, com “Cabaré Coragem”, do Grupo Galpão.

“Iago – O elogio da vingança” propõe uma reflexão sobre o comportamento social e os fatores que impulsionam a violência e a segregação na sociedade. “Vemos agora o que acontece nos Estados Unidos com os imigrantes ilegais e como eles são tratados. Mas essa questão já estava em Iago, lá no século 17. Ele se refere a Otelo como um negro imigrante, um ‘bárbaro árabe’ que ascendeu socialmente sem merecer”, destaca Millani.



O Iago da peça, contudo, é contemporâneo. Usa as mídias sociais e trama sua vingança pelo celular, valendo-se de ferramentas como inteligência artificial e deep fake.



OUTROS DESTAQUES

Outra atração do fim de semana é “Banho de sol”, da Zula Cia. de Teatro, em cartaz no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O espetáculo nasceu da vivência que Talita Braga, uma das fundadoras da companhia, teve em penitenciárias femininas, quando encabeçou um projeto de arte e educação para detentas.



“É um tema urgente, que expõe a invisibilidade dessas mulheres encarceradas e a violência do estado no sistema prisional”, afirma Talita. “No início, achávamos que a peça era voltada para a classe média alta e branca, por tratar de uma realidade próxima, mas desconhecida por muitos. Depois, entendemos que ela se comunica com todos os públicos. Além da curiosidade sobre o tema, há a empatia que o público desenvolve pelas personagens”, diz.



Desde a estreia, em 2019, “Banho de sol” já ultrapassou 15 mil espectadores. “Queremos fazer um contraponto ao discurso que ouvimos frequentemente em programas sensacionalistas de TV, de que ‘bandido bom é bandido morto’”, afirma Talita.



Já “Eldorado”, d’Amaior Cia de Teatro, estará em cartaz de sexta a domingo, no teatro da Biblioteca Pública de Minas Gerais. Ambientado durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, o espetáculo aborda a repressão e os conflitos identitários da época.

Na trama, Eduardo, um militar do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), chega ao Cabaré Eldorado para prender a transformista Angel. No entanto, ao vê-la, se apaixona.



“Por trás do machão conservador, que defende a família e diz que homem não chora, pode haver uma pessoa LGBTQIA+”, diz Fábio da Mata, que interpreta Eduardo e assina a dramaturgia, ao lado de Rony Camargo.



“Eduardo é um desses homens. E, ao perceber que está apaixonado por Angel, entra em conflito, pois não sabe como lidar com os sentimentos”, acrescenta. A peça, no entanto, sugere que há redenção para o militar – desde que ele se entregue ao amor.



Programe-se

• “IAGO – O ELOGIO DA VINGANÇA”

De: William Shakespeare. Direção: Eduardo Moreira. Com Renato Millani. Nesta sexta-feira (31/1), às 20h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc.



• “CABARÉ CORAGEM”

Texto: criação coletiva. Direção: Júlio Maciel. Com o Grupo Galpão. Nesta sexta, às 21h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc.



• “BANHO DE SOL”

Texto: criação coletiva. Direção: Mariana Maioline e Talita Braga. Com Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer, Mariana Maioline e Talita Braga. Sábado (1º/2), às 20h; e domingo, às 19h; no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc.



• “ELDORADO”

Texto: Fábio da Mata e Rony Camargo. Direção: Rony Camargo. Com Fábio da Mata, Wemerson Guedes, João Cadete e Vander Lee Santos. Nesta sexta (31/1) e sábado, às 21h; domingo, às 19h, no teatro da Biblioteca Pública de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc.



• CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA

Até 16/2, em todos os teatros de Belo Horizonte, com exceção do CCBB-BH. Programação completa e mais informações no site. Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc, localizados no piso GG do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 - São Pedro) e no Shopping Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 - Ingá Alto, Betim). A compra de ingressos pela internet e nas bilheterias dos teatros está sujeita ao aumento do valor.