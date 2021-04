Zula Cia. de Teatro celebra 10 anos com apresentações virtuais e oficinas

Peça "As rosas no jardim de Zula" está entre os três espetáculos que serão encenados pela companhia mineira, que tem como inspiração o universo feminino (foto: Vagner Antonio/Divulgação)

Tem início nesta quinta (8/4) a mostra "9 e meio Zula!", que antecipa a comemoração dos 10 anos da Zula Cia. de Teatro. A programação, gratuita e on-line, vai até 25 de abril e abrange não só a transmissão dos espetáculos do grupo, como também oficinas, workshop e um congresso.





É a montagem mais recente da companhia que abre a temporada. Lançada há dois anos, “Banho de sol” nasceu da experiência que Talita Braga, fundadora da Zula, teve ao lado de outras atrizes em presídios mineiros. Entre 2016 e 2017, o grupo ofereceu aulas de teatro para mulheres privadas de liberdade. A peça, que trata do encarceramento feminino, foi adaptada para ser apresentada de forma remota. A sessão virtual será comentada.





As outras peças do grupo estão na programação, também em apresentações ao vivo: “Mamá” (15/4) e “As rosas no jardim de Zula” (22/4). A mostra segue com o congresso “A arte como possibilidade de liberdade” que, de sexta a domingo (9 a 11/4), vai discutir arte-educação.









A Zula Cia. de Teatro nasceu em 2011, a partir da apresentação da cena “As rosas no jardim de Zula”, realizada pelas atrizes Talita Braga e Andréia Quaresma, no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Vencedora do festival, a cena circulou por algumas cidades, sendo premiada também em Goiânia, Manaus e Curitiba.





Hoje um quarteto, a companhia conta ainda com o ator e diretor Cristiano Araújo e com André Veloso, responsável pela parte visual dos espetáculos. Tendo o universo feminino como fonte principal de sua pesquisa, a companhia tirou seu nome de Maria Zulmar Murta Braga, a Zula, avó de Talita.





PROSTITUIÇÃO

O espetáculo de estreia, nascido como uma cena curta, foi dirigido por Cida Falabela. A vida de Rosângela, a mãe de Talita, foi o ponto de partida desse trabalho. Na narrativa, uma mulher casada, com filhos, abandona a vida que tinha para viver na rua, onde encontra também o universo da prostituição.





Depois da maratona virtual, a Zula vai aguardar até que seja possível fazer uma mostra presencial para celebrar, como se deve, sua primeira década.









MOSTRA 9 E MEIO ZULA!

Desta quinta (8/4) a 25/4. Os espetáculos serão transmitidos sempre às 20h, no canal da Zula no YouTube: “Banho de sol” (8/4), “Mamá!” (15/4) e “As rosas no jardim de Zula” (22/4). Para participar de congresso e workshops é necessário inscrição no site zulaciadeteatro.com.br . Todas as atividades são gratuitas.





