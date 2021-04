Caso dos Irmãos Naves inspira peça do grupo Ínteros Coletivo de Atores

Em junho de 2020, o Ínteros Coletivo de Atores pretendia apresentar a peça “Os Naves” nas ruas e praças da periferia de São Paulo, mas a pandemia inviabilizou o projeto.No espetáculo on-line “INCASA”, o grupo retoma a discussão sobre a confiabilidade do Judiciário com base em recentes polêmicas envolvendo decisões questionáveis de juízes e tribunais. A temporada on-line e gratuita ocorrerá em 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de abril, às 20h, com transmissão no canal do Ínteros no YouTube.