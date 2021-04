Cena do longa de animação 'Fuga', atração da abertura do festival (foto: É Tudo Verdade/Divulgação)

A edição 2021 do Festival É Tudo Verdade, dedicado ao gênero documental, começa nesta quinta-feira (8/4) e será integralmente on-line, com exibição gratuita de 69 filmes de 23 países até o próximo dia 18 de abril.



A abertura, às 21h desta quinta (8/4), apresenta “Fuga”, de Jonas Poher Rasmussen, eleito melhor documentário dodeste ano. O filme aborda a história dena Europa e as crises migratórias da última década.A programação completa está no site do festival. As exibições serão feitas nas plataformas É Tudo Verdade/Looke, Sesc Digital e SPCine Play; no site do Itaú Cultural, no canal do YouTube do Sesc 24 de Maio; no site do É Tudo Verdade ; e na TV, pelo Canal Brasil.