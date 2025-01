Tiradentes se despede da Mostra de Cinema 

A Mostra de Cinema de Tiradentes deu início à 28ª edição na última sexta-feira (24/1) e segue até este sábado (1º/2), com a exibição gratuita de 140 filmes, além de oficinas, debates e shows.

O tema escolhido para o ano é “Que cinema é esse?”, propondo debates sobre as inovações do audiovisual brasileiro. Até a terça passada (28/1), um público de mais de 15 mil pessoas havia acompanhado as sessões de 57 filmes, de acordo com a organização.



A programação desta sexta começa com seminários sobre os filmes “Cartografia das ondas”, de Heloisa Machado; “O mundo dos mortos”, de Pedro Tavares, e “As muitas mortes de Antônio Parreiras”, de Lucas Parente.

As conversas, que terão a presença dos diretores, serão realizadas no Cine Teatro, das 10h às 12h30. O local também recebe, às 15h, o debate temático “O Brasil nas telas do mundo”, mediado por Pedro Butcher, com Gabriel Martins, Luana Melgaço e Marcelo Freixo.



Entre os filmes do dia, o Cine Petrobras na Praça exibe “Alma negra: do quilombo ao baile”, às 21h. O documentário retrata a cultura afro-brasileira por meio da chegada do gênero soul ao país, na década de 1970. Dirigida por Flávio Frederico, a produção apresenta relatos de Beatriz Nascimento, Edneia Gonçalves e Lélia Gonzalez.



Na Mostra Aurora, dedicada a longas estreantes, o cearense “Resumo da ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda, será exibido às 18h, no Cine Tenda. A epopeia retrata, com teatralidade, dominações planetárias e sentimentos de revolta coletiva.



Já na Mostra Olhos Livres, de filmes experimentais, o público confere, no Cine Tenda, às 20h, “A vida secreta de meus três homens”, de Letícia Simões. O longa apresenta três fantasmas – um adolescente justiceiro, um pai boêmio e colaborador da ditadura militar e um fotógrafo negro e gay – que discutem o Brasil contemporâneo.



Super-heróis revistos

Em seguida, às 22h, o filme de Frederico Teixeira e Tavinho Benevides, “Batguano returns – Roben na estrada”, reinterpreta a clássica dupla de heróis, apresentando um Robin que carece de amor próprio para se afastar de um Batman com complexo de dominação.



Os diretores de “Resumo da ópera”, “A vida secreta de meus três homens” e “Batguano returns – Roben na estrada” participam de seminários sobre suas produções no sábado, das 10h às 12h30, no Cine Teatro.



O último dia da Mostra começa com exibições voltadas para o público infantil e jovem. No Cine Tenda, às 10h30, a Mostrinha de Cinema exibe seis curta-metragens. Entre eles, estão as animações mineiras: “Cine quarto”, de Leonardo Braga, “Déia e Dete”, de Bruna Schelb Corrêa e Francis Frank, e “Eu e o boi, o boi e eu”, de Jane Carmen, sobre a tradição da festa do Boi da Manta, em Pedro Leopoldo.



Às 15h, o local recebe a Mostra Jovem, destinada a adolescentes de 13 a 18 anos, com cinco curtas que abordam a transição da infância para a fase adulta. A sessão se inicia com o mineiro “Quinze”, de Duda Goettnauer, em que retrata as tradicionais festas de debutantes brasileiras.



A Mostra Valores, que destaca a cultura histórico-social de Tiradentes, chega ao fim com a exibição de “No alto da torre”, às 12h, no Cine Tenda. Dirigido por Elizabeth Ramos e Vitória Iabrudi, o curta homenageia a história e o talento de mulheres artesãs da região.



Encerrando a 28ª edição da Mostra, o longa “Suçuarana”, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, será exibido no Cine Tenda às 19h30. Nele, Dora busca pela terra homônima ao filme, que pertencia à sua mãe. A narrativa andarilha se assemelha a contos como “Alice no País das Maravilhas” (Lewis Carroll) e “O mágico de Oz” (L. Frank Baum), em que diversos personagens aparecem para guiar a travessia da protagonista.



O anúncio dos vencedores das seções competitivas da Mostra está previsto para as 21h30 de sábado.



Nos dois dias, a programação termina com shows no Cine Lounge, no Largo da Rodoviária. Os DJs JJBZ, Little Sil, Thiagão e Yuga se apresentam nesta sexta, às 23h30. No início da madrugada do dia 2, à 0h, Luana Prado sobe ao palco com a performance “Nordeste futurista”, em que une elementos da cultura nordestina à música eletrônica.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes