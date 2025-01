Mostra de Tiradentes discute este momento decisivo do cinema brasileiro

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Tiradentes – Além dos 141 filmes programados, a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, aberta na última sexta-feira (24/1), tem foco incisivo na reflexão sobre o atual panorama da produção audiovisual brasileira.

Realizado no sábado (25/1), o 3º Fórum de Tiradentes contou com as presenças do escritor e filósofo Leonardo Boff; da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ); da secretária nacional do Audiovisual, Joelma Gonzaga; do prefeito interino de Belo Horizonte, Álvaro Damião; da secretária municipal de Cultura de BH, Eliane Parreiras; e do procurador-geral-adjunto do Ministério Público de Minas Gerais, Hugo Barros.



Os debatedores falaram sobre a necessidade de ações articuladas para o fortalecimento do setor e do potencial de alcance global do Brasil na produção audiovisual, citando as indicações ao Oscar do filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

A mediadora Tatiana Carvalho Costa lembrou que este longa não contou com recursos públicos e arrancou gargalhadas da plateia ao comentar: “É para isso que serve um bilionário, né, gente?”. Referia-se a Salles, cuja família controla a CBMM, maior empresa de exploração de nióbio do mundo.



Joelma Gonzaga assentiu que, de fato, o filme não contou com subsídios governamentais, mas disse que ele foi possível em função de uma política estruturante que teve início no primeiro governo Lula.

"Reforço a importância de 'Ainda estou aqui' no Oscar concorrendo como melhor filme, mas também é bom destacar que estamos com 13 filmes brasileiros selecionados para o Festival de Berlim, que é um dos maiores do mundo, um dos mais prestigiados. E pensando nesses 141 filmes em estreias ou pré-estreias aqui em Tiradentes, acho que devemos celebrar, mas não é algo que para por aí", disse.

Debate sobre o futuro do audiovisual no Brasil movimentou a tarde de sábado (25/1), na cidade histórica de Tiradentes Leo Fontes/Universal Produção/divulgação

A secretária do Audiovisual reforçou que o setor deve ser pensado não apenas sob o aspecto cultural, mas como política estratégica de Estado. "É nesse caminho que a gente pauta todas as políticas e pensamento de estruturação da Secretaria do Audiovisual; é isso que estamos defendendo quando nos alinhamos com outras pautas de outros ministérios", destacou, citando como exemplo o Ministério da Educação.

Muito aplaudida, a deputada Benedita da Silva destacou a produção audiovisual como estratégica para o Estado brasileiro.

"É uma indústria fundamental e transversal que impulsiona a economia e a cultura. Nós vivemos um tempo de profundas transformações, de desafios e oportunidades neste cenário de avanços tecnológicos que hoje encontramos, de mudanças nos hábitos de consumo, com crescente demanda por conteúdos diversos e representativos. O Brasil está em posição estratégica para se firmar como uma potência no mercado audiovisual global, sendo necessária, para isso, a ação coordenada envolvendo todos os níveis do governo e a participação ativa dos profissionais do setor", disse.

A deputada afirmou que a produção audiovisual brasileira representa injeção de mais de R$ 55 bilhões no PIB nacional e 657 mil empregos gerados, com base em dados do período de 2019 a 2023.

Cortejo da Arte coloriu as ruas do Centro Histórico de Tiradentes na tarde de sábado (25/1) Leo Lara/Universo Produção/divulgação

Regulamentação do streaming

A necessidade de regulamentação das plataformas digitais também esteve no centro do debate no primeiro encontro do 3º Fórum de Tiradentes. "O Estado precisa regular e adequar os mecanismos de distribuição de conteúdo da produção brasileira. É fundamental garantir a proteção aos direitos autorais e patrimoniais da produção brasileira independente", destacou Benedita da Silva.

Muito aplaudido, Leonardo Boff falou do cinema como a arte que congrega vários saberes e técnicas, passando pela história, a pesquisa, a antropologia e a fotografia. "Envolve especialmente aqueles criadores que captam as tendências de seu tempo e, mais ainda, captam o inconsciente coletivo de uma sociedade e transformam isso numa narrativa", disse.

O teólogo evocou o pensador alemão Theodor Adorno para pontuar que o ser humano só consegue ver a si mesmo, sua identidade, através das imagens que ele projeta.

Mostrinha

Além dos debates, a programação de sábado da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes contou com a primeira exibição da Mostrinha, voltada ao público infantil, com o filme "Dentro da caixinha – Mundo de papel", de Guilherme Reis, na parte da manhã.

À tarde, a atriz Bruna Linzmeyer, homenageada nesta edição do evento, participou de debate sobre seu percurso artístico ao lado das cineastas Clari Ribeiro e Mayara Santana. O público pôde, ainda, acompanhar um cortejo musical pelas ruas de Tiradentes.

Foram foram exibidos ontem os filmes "Oeste outra vez", de Érico Rassi, na Mostra Vertentes; "Para Lota", de Bruno Safadi e Ricardo Pretti, "Centro ilusão", de Pedro Diógenes, e "Parque de diversões", de Ricardo Alves Jr., na Mostra Autorias; "Uma paciência selvagem me trouxe até aqui", de Éri Sarmet, e "A frente fria que a chuva traz", de Neville D'Almeida, na Mostra Homenagem, que destaca os trabalhos de Bruna Linzmeyer; e, na Mostra Praça, o longa "Malês", de Antônio Pitanga, no qual ele atua ao lado dos filhos Rocco e Camila Pitanga.

Domingo com Milton Nascimento



A programação de hoje (26/1) terá bate-papo com os diretores presentes na Mostra Autorias; um novo encontro do 3º Fórum de Tiradentes; a exibição de "Relâmpagos de críticas, murmúrios de metafísica", filme de Julio Bressane; e a primeira sessão de uma das mostras competitivas, a Aurora, com "Margeado", de Diego Zon.

Outras atrações são as rodas de conversa "Leonardo Boff: nas trilhas da justiça social, meio ambiente e a espiritualidade" e "Família Pitanga: talentos na sala de casa".

Fechando o dia, será exibido o documentário "Milton Bituca Nascimento", de Flávia Moraes.



* O repórter viajou a convite da organização da Mostra de Cinema de Tiradentes