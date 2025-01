Fernanda Torres pede que brasileiros não ataquem atriz de 'Emilia Pérez'

Na manhã desta sexta-feira (24/1), Fernanda Torres publicou vídeo nas redes sociais relatando seu encontro com Karla Sofía Gáscon, estrela de “Emilia Pérez”, em uma festa em Los Angeles.

“Ela [Gascón] me apresentou para todo mundo (na festa). Ela demonstrou muito carinho e solidariedade. Digo isso porque, às vezes, na paixão, criamos uma coisa de um contra o outro, mas, nesse ano, as escolhas para o Oscar foram tão maravilhosas, cada uma a sua maneira, que todo mundo merece ganhar.”

Fernanda Torres ainda completou:

“Karla Sofía Gáscon, te amo para sempre.”

A alegação vem após a atriz espanhola elogiar Fernanda Torres em sua passagem pelo Brasil, para a divulgação de “Emilia Pérez”.

"Conheci a Fernanda pessoalmente. Ela é uma mulher maravilhosa e uma atriz incrível, que merece todo o reconhecimento do mundo", disse Gascón. "Fiquei muito feliz com o Globo de Ouro dela e por estarmos juntas nesta temporada de premiações. Dá para ver que, como eu, ela põe muito amor no trabalho que faz. Ela é uma mulher que merece todo tipo de prêmio."

A atriz brasileira, que disputa o Oscar de Melhor Atriz com Karla Sofía Gáscon, Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("A substância") e Cynthia Erivo ("Wicked"), aproveitou para pedir aos fãs que não “alimentem ódio” na corrida rumo ao Oscar e elogiou o trabalho das colegas de profissão.