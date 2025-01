'Não considerava possível', diz Pamela Anderson sobre indicação ao Oscar

Pamela Anderson comentou sua ausência na lista de indicadas a melhor atriz no Oscar 2025. Diferente do Globo de Ouro, vencido por Fernanda Torres, a canadense não conseguiu ser nomeada na premiação da Academia, algo que ela já imaginava.

Pamela Anderson era uma das apostas de indicação por "The last showgirl", filme dirigido por Gia Coppola. Assim como Anderson, outro nome ausente foi de Angelina Jolie por "Maria Callas".

"Oh meu Deus, não era algo que eu esperava [ser indicada]. Fazer o trabalho já é a vitória. É o que eu gosto de fazer, e acho que as vezes podemos esquecer isso nesta temporada de premiações, mas é bom ser reconhecido. É tudo um bônus", falou Anderson em entrevista à revista Elle dos Estados Unidos.

A atriz afirma não ter se abalado pela ausência do seu nome entre as indicadas: "Eu não poderia nem mesmo considerar [a possibilidade de ser indicada ao Oscar] de qualquer maneira. Estou feliz pela indicação ao SAG, que é votada por meus colegas [de Hollywood]. Isso é muito legal. Este tem sido um longo caminho promovendo o filme".

No longa de Gia Coppola, Pamela Anderson vive uma dançarina veterana que está sem rumo com a descoberta de que a casa de shows em que trabalhou por três décadas será fechada. O filme deve estrear no Brasil neste ano.

Com Pamela descartada no Oscar 2025, quem entrou na categoria de melhor atriz foram as atrizes: Fernanda Torres ("Ainda estou aqui"), Demi Moore ("A Substância), Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sifía Gascón ("Emilia Pérez") e Mikey Madison ("Anora").

