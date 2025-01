Mostra de Cinema de Tiradentes tem abertura marcada por tradições indígenas

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma ode às tradições e culturas indígenas e afro-brasileiras marcou o início da 28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. A abertura do evento que inaugura o calendário audiovisual brasileiro foi realizada no Cine-Tenda, um dos muitos espaços que abrigam a programação na cidade histórica, na noite desta sexta-feira (24/1).

O público que compareceu ao espaço foi recebido com uma performance audiovisual em que imagens de biomas brasileiros e de personalidades como Ailton Krenak e Chico Mendes eram projetadas no telão ao mesmo tempo em que artistas como Sérgio Pererê e Renato Negão executavam números musicais e propunham reflexões sobre a importância da diversidade - no cinema e na vida.

Na sequência da performance audiovisual, os coordenadores da Mostra de Tiradentes, Raquel Hallak, Quintino Vargas Neto e Fernanda Hallak subiram ao palco do Cine-Tenda para falar do histórico e da imporância da Mostra, prestar homenagem às autoridades que tornaram possível a realização desta 28ª edição e saudar os patrocinadores. Ao fim da solenidade, estendeu-se o tapete vermelho para Bruna Linzmeyer, escolhida como atriz homenageada deste ano.

Ela chegou acompanhada do pai e da mãe, que lhe entregaram o Troféu Barroco, na presença de alguns cineastas com os quais ela já trabalhou. "Agradeço por acreditarem na magia do mundo, por acreditarem em mim, por acreditarem nas minhas estranhezas, nas coisas esquisitas que sempre fiz na vida, e pelo amor que vocês têm por mim. Quero agradecer também toda a equipe e a curadoria do festival pelo cuidado e pelo carinho em cada detalhe. Estou me sentindo como se fosse uma grande festa de aniversário", disse.

A solenidade de abertura da Mostra também foi marcada pela assinatura de um termo de cooperação para a realização do programa Cinema sem Fronteiras, firmada pelo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, com a presença de diversas autoridades, como o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, o prefeito de Tiradentes, José Antônio do Nascimento, e a secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras.

Após a homenagem a Bruna, foi exibido o filme de abertura desta 28ª edição, o longa "Girassol vermelho", de Éder Santos, baseado em contos do escritor Murilo Rubião e estrelado por Chico Diaz. A obra, que traz o marca do experimentalismo do cineasta, versa sobre liberdade. O protagonista, Romeu, parte em busca dela, mas acaba chegando a uma cidade onde reina um sistema opressor, é preso e submetido a interrogatórios e torturas, o que o leva a uma viagem interior ainda mais estranha e onírica.

A programação da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes prevê para este sábado (25/1) o primeiro dos encontros do 3º Fórum de Tiradentes, com nomes como a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), o teólogo e escritor Leonardo Boff e a secretária nacional do audiovisual Joelma Gonzaga, entre outros, debatendo o tema "O desenvolvimento do audiovisual como política estratégica do estado brasileiro".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

À tarde haverá outra homenagem a Buna Linzmeyer, em um debate sobre seu percurso, com a atriz dividindo uma mesa com as diretoras Clari Ribeiro e Mayara Santana; a exibição do filme "Oeste outra vez", de Érico Rassi, pela Mostra Vertentes; um "Cortejo da Arte", com músicos e palhaços; o debate temático "Que cinema é esse? Em busca das imagens inéditas e inauditas", com a participação do cineasta Julio Bressane; uma roda de conversa com Éder Santos e a atriz Luiza Lemmertz; e a exibição do filme "Malês", de Antônio Pitanga, pela Mostra Praça.