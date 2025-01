Jamie Foxx homenageia Chorão em campanha da Netflix: veja vídeo

O ator americano Jamie Foxx homenageou o cantor brasileiro Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., em uma campanha publicitária da Netflix. A ação promove o filme "De Volta à Ação", estrelado por Cameron Diaz e Jamie Foxx.

Chorão, famoso por suas letras que abordavam amor, juventude e rebeldia, deixou um legado marcante com a banda Charlie Brown Jr. Mesmo após sua morte, em 2013, suas músicas seguem influenciando gerações. A página Oficina do Charlie também destacou a homenagem, agradecendo o tributo e reforçando a importância do cantor para a música brasileira.

No vídeo da campanha, Jamie Foxx faz referência à música "Ela Vai Voltar (Todos os Defeitos de Uma Mulher Perfeita)" e declara: “Como o grande filósofo brasileiro Big Cry (Chorão) disse uma vez: ‘Mas ela vai voltar, mas ela vai voltar’.” A frase brinca com o título do filme "De Volta à Ação" e com o retorno de Cameron Diaz às telas. A atriz, consagrada por "As Panteras" e "O Máskara", estava afastada do cinema há quase uma década e agora retorna em parceria com Foxx.

De Volta à Ação apresenta Cameron Diaz e Jamie Foxx nos papéis de Emily e Matt, ex-agentes da CIA que, após deixarem a espionagem para formar uma família, são obrigados a voltar ao mundo secreto quando suas identidades são reveladas. O elenco inclui Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou. Com direção de Seth Gordon e roteiro de Brendan O'Brien, o filme está disponível na Netflix desde 17 de janeiro.