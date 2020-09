Game de skate inclui música de Chorão a pedido de fãs

Lançamento é um remake das duas primeiras versões do jogo, com tecnologia aperfeiçoada. Entre os avatares de brasileiros foi incluído o de Letícia Bufoni (foto: Activision/Divulgação)

Em 1999, a banda santista Charlie Brown Jr. estava em ascensão na cena do rock nacional e lançava Preço curto... prazo longo, seu segundo álbum de estúdio, que tinha Confisco entre as faixas. Naquele mesmo ano, chegava ao mercado a primeira edição de Tony Hawk's Pro Skater. O jogo logo se tornaria um marco para os jovens daquela época, não só por levar o skate e suas manobras para as telas de computadores e videogames, mas especialmente pela trilha sonora potente, repleta de punk rock. Em 1999, a banda santista Charlie Brown Jr. estava em ascensão na cena do rock nacional e lançava Preço curto... prazo longo, seu segundo álbum de estúdio, que tinha Confisco entre as faixas. Naquele mesmo ano, chegava ao mercado a primeira edição de Tony Hawk's Pro Skater. O jogo logo se tornaria um marco para os jovens daquela época, não só por levar o skate e suas manobras para as telas de computadores e videogames, mas especialmente pela trilha sonora potente, repleta de punk rock.





Vinte e um anos depois, o game está de volta, em uma edição remasterizada, graficamente adequada aos anos 2020, que deve ser lançada mundialmente nesta sexta-feira (4).





A porção musical também foi atualizada, incluindo novos ritmos e o antigo hit da banda brasileira, atendendo a pedidos de fãs. Fatores que tornam Tony Hawk's Pro Skater 1+2 uma das novidades mais aguardadas do momento pelos fãs de games.





O jogo chega disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. A proposta da Activision, responsável pela distribuição, é um remake único das duas primeiras edições do jogo, lançadas em 1999 e 2000. Os mesmos cenários, pistas e movimentos estão de volta, com a qualidade gráfica incrementada, assim como o perfil dos skatistas profissionais disponíveis para ser controlados por quem joga, a exemplo do brasileiro Bob Burnquist, um dos mais vitoriosos da modalidade.





Apesar dos atrativos para quem jogou as versões originais, nem só de nostalgia se faz o lançamento. Skatistas mais jovens foram adicionados e o veterano, hoje com 43 anos, não será mais o único brasileiro presente, já que Letícia Bufoni, de 27, também será um dos avatares disponíveis.





Essa conexão entre gerações ocorre também em um dos aspectos mais importantes do jogo: a música, aspecto essencial nas competições reais de skate. “Quando fizemos nosso primeiro jogo, a trilha sonora foi um tipo de consideração final. Eu tentava trazer para o jogo a música que eu sabia que estava em alta com os skatistas, muito punk rock e hip-hop, porque são coisas que andam de mãos dadas. Virou um elemento icônico para a série. Assim que lançamos, pessoas passaram a identificar bandas e músicas estritamente com a franquia Tony Hawk's Pro Skater e isso me orgulhou muito", diz o próprio Tony Hawk, ex-skatista que dá nome ao jogo, em um vídeo sobre a trilha sonora, divulgado pelo Spotify, onde as músicas já podem ser ouvidas.





DESAFIO "Quando começamos a fazer novas sequências, pessoas queriam saber da trilha sonora, da mesma forma que queriam saber do gameplay. Escolher músicas para cada nova trilha era um desafio divertido, porque tínhamos que procurar mais profundamente entre bandas mais obscuras, que tinham a ver com a cultura do skate e das ruas”, prossegue o depoimento.





A estratégia que Tony Hawk usou foi tentar se “lembrar do que ouvia nos skateparks”, segundo diz. “Busquei bandas da minha juventude como skatista que poderia compartilhar com novas gerações, mas também novas bandas que tinham a mesma vibe e dialogavam com essa mesma cultura.”





O resultado é que títulos famosos do punk rock dos anos 1980 e 1990, como You, do Bad Religion, Police truck, do Dead Kennedys, Superman, do Goldfinger, Cyco vision, do Suicidal Tendencies, estão de volta, assim como No cigar, do Millencolin, e Guerrilla radio, do Rage Against the Machine.





O hip-hop, que nas primeiras versões do jogo aparecia mais timidamente, conta novamente com Pin the tail on the donkey, do Naughty by Nature. Porém, acompanhando a expansão do ritmo no mercado, a nova trilha ampliou a oferta de artistas do gênero, incluindo os de gerações anteriores, como A Tribe Called Quest, que entra com o hit Can I kick it?, e outros cujas carreiras tiveram início posteriormente ao lançamento dos primeiros Tony Hawk's. É o caso dos cantores Skepta, Token e Baker Boy.





No rock, o processo foi semelhante, contemplando vertentes mais ou menos melódicas do estilo, com artistas mais antigos, como as bandas Less Than Jake, Sublime e Reel Big Fish, e mais contemporâneos, como Machine Gun Kelly e Viagra Boys.





No entanto, apesar de as mulheres terem uma presença maior no jogo, com a incorporação de Leticia Bufoni e outras skatistas, as vozes na trilha sonora são majoritariamente masculinas.





CAMPANHA





Uma petição on-line foi lançada, solicitando até a inclusão de Chorão como um dos avatares. "Uma paixão que Chorão sempre fez questão de mostrar para todos que o conheciam era o skate. É comum em algumas músicas do artista você ouvir frases como 'skate is my life', pois ele adorava expressar seu apego pelo esporte e foi um dos principais responsáveis por popularizá-lo no país", dizia o texto da petição, que citava ainda o Chorão Skate Park, uma pista de skate indoor com entrada gratuita criada pelo vocalista, em Santos.





Incluir Chorão como personagem do game não foi possível, mas a solicitação musical foi atendida pela equipe de desenvolvimento do game e Confisco se tornou uma das 53 faixas da trilha.





A decisão de incluir Charlie Brown Jr. na trilha teve a influência de Bob Burnquist, de acordo com relato do skatista ao podcast do site especializado em música Tenho Mais Discos Que Amigos.





"Charlie Brown era uma coisa meio óbvia. Não tem como ter (no game) skatista brasileiro, já que eu estou e a Letícia também, e ter uma banda daqui que não fosse Charlie Brown. Me ligaram e perguntaram qual banda brasileira eu sugeriria. Respondi Charlie Brown. Quando começou aquela movimentação, foi meio… Tem que ter Charlie Brown. Qual música? Não interessa. Pode ser qualquer uma. Chorão nunca foi um skatista profissional, mas ele foi quem mais levantou a bandeira do skate no Brasil", disse Burnquist, até hoje o maior medalhista da história dos X Games.





Para saudar os fãs que tanto aguardavam por isso, foi lançado um novo clipe de Confisco, nos últimos dias, com imagens de arquivo pessoal cedidas por Alexandre Abrão, filho de Chorão. As cenas, usadas para divulgação do jogo, trazem o cantor andando de skate e algumas declarações dele, entre elas: "Vocês pediram, agora aguenta".





BARULHINHO BOM





Confira as novidades na trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater 1 2

» A Tribe Called Quest – Can I kick it?

» A. Swayze & the Ghosts – Connect to consume

» Alex Lahey – Misery guts

» All Talk – Let’s do it

» American Nightmare – Life support

» Backchat – Step It up

» Baker Boy – In control

» Billy Talent – Afraid of heights

» Black Prez ft. Kid Something – The struggle

» CHAII – South

» Charlie Brown Jr. – Confisco

» Cherry Kola – Something to say

» Chick Norris – Made me do

» Craig Craig ft. Icy Black – Stomp

» Crush Effect ft. KARRA – Coming through

» Destroy Boys – Duck eat duck world

» DZ Deathrays – IN-TO-IT

» FIDLAR – West Coast

» JunkBunny – Sedona

» Less Than Jake – Bomb drop

» Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

» Merkules – Bass (feat. Tech N9ne & Hopsin)

» MxPx – Let’s ride

» Pkew Pkew Pkew – Mid 20’s skateboarder

» Reel Big Fish – She’s famous now

» Rough Francis– Deathwire

» Screaming Females – Let me in

» Skepta – Shutdown

» Spilt Milk – Run it up Pt II

» Strung Out – Firecracker

» Sublime – Same in the end

» The Ataris – All soul’s day

» The Super Best Frens Club – Like this

» Token – Flamingo

» Tyrone Briggs – Lose control

» Viagra Boys – Slow learner

» Zebrahead – All my friends are nobodies













SUPER MARIO FAZ 35 ANOS





Um dos personagens mais conhecidos do mundo dos games completa 35 anos neste mês. Em 13 de setembro de 1985, foi lançado Super Mario Bros, primeiro jogo com o herói. Para celebrar a efeméride, a Nintendo anunciou nesta quinta-feira (3) uma coletânea de novas versões de games do Mario. A principal delas é Super Mario 3D All-Stars, que reúne três jogos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, com qualidade gráfica mais avançada. Ele estará disponível para Nintendo Switch de 18 de setembro a 31 de março de 2021.

Tão logo o remake do game foi anunciado, em maio, fãs brasileiros fizeram uma campanha nas redes sociais pela inclusão de Charlie Brown Jr. na trilha sonora. Um forma de celebrar a ligação histórica do grupo com o esporte e também de homenagear o vocalista Chorão, que morreu precocemente em 2013, aos 42 anos.